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وزير الدفاع يغادر إلى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:23 ص
وزير الدفاع يغادر إلى روسيا الاتحادية فى زيارة رسمية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى
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 غادر القاهرة صباح اليوم، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، متجهاً إلى جمهورية روسيا الاتحادية ، في زيارة رسمية.
 

 ومن المقرر، حضور القائد العام الإجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة والمنتدى الدولى العسكرى الفنى ( الجيش - 2018 ).

 

كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

 

 


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