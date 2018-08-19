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وزير الخارجية الأمريكى ناعيا كوفى عنان: أمضى حياته فى الدفاع عن السلام

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:01 ص
وزير الخارجية الأمريكى ناعيا كوفى عنان: أمضى حياته فى الدفاع عن السلام كوفى عنان
واشنطن: محمد البديوى
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محمد البديوى
 
نعى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان الذى توفى أمس السبت، مقدمًا خالص التعازى لأسرته ولأهل بلده غانا.
 
وقال: لقد أمضى السيد كوفى عنان حياته فى الدفاع عن السلام والكرامة الإنسانية خلال مسيرته الطويلة فى الأمم المتحدة، وحتى بعد أن غادر منصبه، واصل تجسيد مهام الأمم المتحدة خلال رئاسته لجماعة الحكماء، وهى مجموعة مستقلة من القادة العالميين الملتزمين بالنهوض بقضية السلام وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم.
 
وأضاف، أنه يشارك المجتمع الدولى فى تذكر خدمته الرائعة للعالم.
 
 
 

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