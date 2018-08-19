وزير التموين يعلن انتظام العمل فى المخابز خلال أيام عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز خلال أيام العيد، حيث تم توفير حصص الدقيق الخاصة بالمخابز على مستوى الجمهورية من خلال المطاحن، لافتا الى ان المطاحن ستحصل على أجازة يوم الوقفه وأول يوم العيد فقط، حيث تم صرف رصيد من الدقيق للمخابز عن هذه الأيام لضمان توفير الخبز للمواطنين طوال الوقت.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية بالوزارة، للمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من توافر الخبز للمواطنين، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة بتكثيف طرح منتجات اللحوم والدواجن استعدادا لعيد الأضحى المبارك .

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه العديد من الرسائل للمواطنين ،منها عدم زيادة أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، واستمرار طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو منذ العام الماضى وحتى الآن، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين، كما أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطري للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيها.