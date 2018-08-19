وزارة الزراعة: ذبح أضاحى العيد مجانا فى المجازر على مستوى الجمهورية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور حسن الجعوانى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، وقف جميع الإجازات للعاملين داخل المجازر، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لجميع المواطنين، معلنًا أنه سيتم فتح أبواب المجازر لذبح الأضاحى دوى أى رسوم حكومية.

وأضاف الجعوانى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "DMC"، أن ذبح أضحية العيد سيكون بالمجان، دون الحصول على أى مقابل مادى، لافتًا إلى وجود 479 مجزرًا على مستوى الجمهورية.

وذكر الجعوانى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منعا لحدوث أى مشاكل داخل المجازر التى يتواجد فيها المواطنون.