هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة تونسية

كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، هبوطا اضطراريا لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من جدة إلى تونس، لإنقاذ حياة راكبة تونسية الجنسية، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، ونقلها إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، قد أعلنت تلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة سعودية، قادمة من جدة رحلة 365 ، وفي طريقها إلى تونس، يطلب إحضار طبيب حجر صحى وسيارة إسعاف، لتعرض راكبة تونسية "مني .ع" 37 عاما لوعكة صحية، حيث تم السماح له بالهبوط، وتوجه طاقم طبى إلى الطائرة على موقع "ايكو 201" بأرض المهبط تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

تم عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار ، ونقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار بتعليمات من الدكتور ابراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة.