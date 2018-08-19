video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة السويس تطلب تحديد المتهم بالإهمال بقضية غرق طفلين ببلاعة الصرف الصحي

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:06 م
نيابة السويس تطلب تحديد المتهم بالإهمال بقضية غرق طفلين ببلاعة الصرف الصحي الطفلان
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس بأجراء تحريات تقوم بها مباحث مديرية امن السويس لتحديد المتهمين بالإهمال في قضية غرق طفلان في بلاعة الصرف الصحي بمنطقة 24 أكتوبر السكنية.
 
وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس أن بلاعة الصرف الصحي التي غرق داخلها الطفلان داخلها لم يسرق الغطاء الخاص بالبلاعة وأن السكان بالمنطقة السكنية أكدوا في شهادتهم أن المسئولين عن الصرف الصحي خلال إجراء صيانة للبلاعة تركوها مفتوحة من أجل التهوية كما قالوا.
 
وكشف تقرير مفتش الصحة بالسويس الذي ضمته النيابة العامة أن الطفلان توفوا بسبب الغرق في بلاعة الصرف وأنهم ظلوا ما يقرب من ساعتين داخل المياه الخاصة بالصرف الصحي.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتغيب سأندى محمد عبده الشعيري  4 أعوام وعبد الرحمن محمد فوزى 6 أعوام.
 
وبعد 4 ساعات من الاختفاء اكتشف الأهالي من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة في بلاعة الصرف الصحي.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفلة غرقا فى حمام سباحة بإحدى قرى العين السخنة

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

اخبار مثر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة