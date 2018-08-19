نيابة السويس تطلب تحديد المتهم بالإهمال بقضية غرق طفلين ببلاعة الصرف الصحي

السويس- سيد نون

أمرت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامي العام لنيابات السويس بأجراء تحريات تقوم بها مباحث مديرية امن السويس لتحديد المتهمين بالإهمال في قضية غرق طفلان في بلاعة الصرف الصحي بمنطقة 24 أكتوبر السكنية.

وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات مباحث مديرية أمن السويس أن بلاعة الصرف الصحي التي غرق داخلها الطفلان داخلها لم يسرق الغطاء الخاص بالبلاعة وأن السكان بالمنطقة السكنية أكدوا في شهادتهم أن المسئولين عن الصرف الصحي خلال إجراء صيانة للبلاعة تركوها مفتوحة من أجل التهوية كما قالوا.

وكشف تقرير مفتش الصحة بالسويس الذي ضمته النيابة العامة أن الطفلان توفوا بسبب الغرق في بلاعة الصرف وأنهم ظلوا ما يقرب من ساعتين داخل المياه الخاصة بالصرف الصحي.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتغيب سأندى محمد عبده الشعيري 4 أعوام وعبد الرحمن محمد فوزى 6 أعوام.

وبعد 4 ساعات من الاختفاء اكتشف الأهالي من سكان منطقة 24 أكتوبر وجود الطفل والطفلة في بلاعة الصرف الصحي.