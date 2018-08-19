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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:58 م
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ننشر صور حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا وبوتين يوقع حضوره على سيارة العروسين

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:41 م
ننشر صور حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا وبوتين يوقع حضوره على سيارة العروسين بوتين يقدم الزهور لوزيرة خارجية النمسا كارين كنيسل
كتبت شيماء بهجت ـ
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احتفلت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل بحفل زفافها على رجل الأعمال فولفجانج مايلينجر، فى قرية غامليتز المشهورة بإنتاج النبيذ والواقعة فى ضواحي مدينة غراز جنوب شرق النمسا.

حضر حفل الزفاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى حمل الأزهار وقدمها للعروس، والتقطت صور له وهو يراقص كارين كنايسل (العروس)، ووقع حضوره على سيارة العروسين.

وكان بوتين الذى شكل حضوره المعلم الأبرز فى حفل الزفاف، بين نحو 100 مدعو حضروا الحفل، وانتشر مئات من عناصر الشرطة وأغلق الطريق الذى يصل القرية بمطار غراز فى الاتجاهين لدى وصول الرئيس الروسى ومغادرته.

من جهتها وجهت المعارضة النمسوية انتقادا شديدا لحضور بوتين معتبرة أنه يضر بدور فيينا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.

 


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وزيره خارجيه النمسا

زفاف وزيره خارجيه النمسا

النمسا

كارين كنايسل




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