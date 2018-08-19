مياه بنى سويف: رفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد وتلقى الشكاوى على الرقم 125

وأضاف المهندس محمد نشأت فى بيان له، أن إدارة التوعية بالشركة قد قامت بحملات لتوعية الجزارين خلال الفترة السابقة لتوعيتهم بعدم صرف مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، والترشيد فى مياه الشرب خلال فترة العيد.

واضاف المهندس محمد نشأت تهب الشركة بالمواطنين أثناء حدوث مشكلات من حيث الإنسداد أو الطفوح أو إنفجارات فى الصرف الصحى الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى على مدار 24ساعة