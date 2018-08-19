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الأحد، 19 أغسطس 2018 10:37 م
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مياه بنى سويف: رفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد وتلقى الشكاوى على الرقم 125

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:39 م
مياه بنى سويف: رفع حالة الطوارئ خلال أيام العيد وتلقى الشكاوى على الرقم 125 المهندس محمد سعيد نشأت
بنى سويف : هانى فتحى
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أكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم تجهيز جميع التدابير والإحتياجات اللازمة بجميع قطاعات الشركة.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى شكاوى طارئة تحدث خلال إحتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك والعمل على حلها حين وردها  فورا.
 
وأضاف المهندس محمد نشأت فى بيان له، أن إدارة التوعية بالشركة قد قامت بحملات لتوعية الجزارين خلال الفترة السابقة لتوعيتهم بعدم صرف مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، والترشيد فى مياه الشرب خلال فترة العيد.
 
واضاف المهندس محمد نشأت تهب الشركة بالمواطنين أثناء حدوث مشكلات من حيث الإنسداد أو الطفوح  أو إنفجارات فى الصرف الصحى الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى على مدار 24ساعة
 
 

 


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