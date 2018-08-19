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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:25 م
خالد صلاح
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" مياه الشرب" تنظم حملات توعية للجزارين للمنع مخالفات الذبح

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:16 م
" مياه الشرب" تنظم حملات توعية للجزارين للمنع مخالفات الذبح جانب من التوعية
الإسكندرية جاكلين منير
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نظمت شركة الإسكندرية لمياه الشرب، حملات توعية فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

 

شملت حملات التوعية الجزارين للحد من استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من مخلفات الذبح ووضعها بالأمكان المخصصة لذلك بالتنسيق مع الأحياء التابعة لكل جزار.

 

وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد حذر من الذبح خارج المجازر، مشيرا إلى أن غرامة المخالفة تصل إلى غرامة مالية 10 آلاف جنيه للذبيحة الواحدة وتتضاعف وفق عدد الذبائح المضبوطة، وكذلك الغلق الإدارى لمدة 48 ساعة وفى حالة تكرار المخالفة يتم تطبيق الغلق النهائى على محل الجزارة.

 

من ناحية أخرى، شن حى الجمرك برئاسة المهندس حنفى محمد رئيس حى الجمرك حملة مكبرة، لمواجهة البناء المخالف أو الهدم بدون ترخيص، حيث تم إيقاف الأعمال بالعقار رقم 16 ش سيدي "لالو" مع وكالة الخضار التابع لدائرة قسم الجمرك، والعقار رقم 2ش عبد المجيد اللبان وتم فك الشدات الخشبية بالكامل والتحفظ على 2سيارة محملة بالخشب والمهمات والأدوات المستخدمة وإيداعها ديوان عام الحى.

 

من جهة أخرى واصل حى الجمرك شن حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وإعادة الانضباط للشارع السكندرى، حيث شن حى الجمرك اليوم حملة مكبره بقيادة المهندس حنفى محمد رئيس حى الجمرك ومعاونى إدارة إشغال الطريق وتوجهت الحملة إلى شارع السيد محمد كريم وطريق الكورنيش وتم ازالة الاشغالات والتحفظ على عدد 100 كرسى بلاستيك وعدد 20 عجلة من إشغالات القلعة  وإزالة سرقات التيار وفتح وتوسعة الشوارع والأسواق للمارة وإزالة شتى أنواع إشغالات الطريق.


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