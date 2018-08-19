موجز أخبار الـ6.. حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية، إلى جانب إحالة رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة و4 أمناء للجنايات بتهمة قتل محتجز، بالإضافة إلى إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

واصل محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، ذلاته وخروجه عن المألوف والمعتاد، حيث ظهر بشكل غريب ليهاجم الوطن العربى ويصفه بأنه يعيش فى حالة غيبوبة عقلية وانحطاط خلقى وتحصر قيمى.

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، أحالت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه و4 أمناء شرطة آخرين، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهم باستعمال القسوة، والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى، إلى محكمة الجنايات.

تزايدت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات حول قانون الضريبة العقارية، ورغم أن ذلك القانون ليس جديدا، إلا أن الإجابة على كافة التساؤلات الخاصة به أمر مهم خاصة فى ظل تزايد الشائعات المغلوطة حوله.

قال السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن: "من الصعب ترك مصر وكونى سفيرا هنا كان من أفضل الأمور التى قمت بها"، موضحا أن بريطانيا الشريك التجارى رقم ا بالنسبة لمصر.

أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، إنه تم مراجعة الموقف المالى لجميع الشركات، خاصة أن قطاع الطيران يمر بأزمة مالية كبيرة تحتاج تكاتف كافة العاملين، موضحا أنه تم الخروج بعدة قرارات لترشيد النفقات وخفض الاستهلاك.

انتهت منذ قليل نيابة العامرية بالإسكندرية من التحقيقات مع خاطف الطائرة المصرية بقبرص بعد تحقيقات استمرت معه لأكثر من 14 ساعة متواصلة.

صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأن الصندوق يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى لعرض التقرير المالى السنوى للصندوق عن العام المالى 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.

ألقت الأجهزة المختصة بمحافظة أسيوط، القبض على صيدلى بمدينة أسيوط لإدارته مخزن أدوية ملحق بالصيدلية بدون ترخيص، عثر به على كميات كبيرة من الأدوية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغير مصرح بتداولها فى الأسواق، ولا يوجد لها تصريح من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وضارة بصحة الإنسان.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس بعثة الحج الطبية أن البعثة أنهت كافة الاستعدادات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج فى عرفات ومنى.

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته حوالى نصف طن من مخدر الحشيش.

قرر المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس" ، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

للمرة الثانية تكتشف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أخطاءً فى عدادات الكهرباء بعد تركيبها لدى المواطنين، حيث إن المرحلة الأولى من مشروع تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع بشركتى القناة وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مهددة بالتوقف نتيجة اكتشاف أخطاء فنية ببرنامج العدادات للشركة المصنعة.

طرحت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخراف الحية بمنافذ وفروع الشركة فى الوجه البحرى، حيث تم إنشاء شوادر لبيع الخراف الحية البلدية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، كما قامت وزارة التموين بطرح الخراف بمحافظات الوجه القبلى من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، فيديو يتضمن اعترافات لأحد القيادات التكفيرية، وهذا الفيديو منشور على إحدى الصفحات المنسوبة لاتحاد قبائل سيناء، ويتضمن اعترافات تفصيلية للقيادى التكفيرى بمخططاتهم لاستهداف الاقتصاد المصرى بضرب المصانع والعمال والسائقين، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك فى خطوة جديدة لكشف المؤامرات التى تحاك ضد مصر من الجماعات الإرهابية.

ينشر اليوم السابع" أسعار كتب طلاب المدارس للعام الدراسى الجديد 2018،2019، لطلاب مدارس اللغات والعربى، وتضمنت القائمة أسعار الكتب فى الصفوف من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية .

كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع " بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خلال فترة عيد الأضحى، حيث أكد المؤشر أن الغردقة هي أفضل خيارات المسافرين، بدءا من وقفة عرفات، حتى نهاية شهر أغسطس، وبلغ متوسط نسبة الحجوزات 75%، ومتوسط أسعار الغرفة 2500 جنيه للغرفة المزدوجة.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء مستعد تماما لمواجهة أى طوارىء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

تزامنا مع أسبوع عيد الأضحى يقدم "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين وقفة عرفات، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام العيد، فى نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى:-

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستحين فى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، من ضبط محمد بهجات لطفي سليمان 35 سنة عامل، ومقيم ديرب نجم وذلك على أثر ورود معلومات للواء د.ناجح ذكى مدير مباحث السياحة والأثار، بحيازته لقطع أثرية، وعرضها للبيع علي الباحثين عن الثروات.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز خلال أيام العيد، حيث تم توفير حصص الدقيق الخاصة بالمخابز على مستوى الجمهورية من خلال المطاحن، لافتا الى ان المطاحن ستحصل على أجازة يوم الوقفه وأول يوم العيد فقط، حيث تم صرف رصيد من الدقيق للمخابز عن هذه الأيام لضمان توفير الخبز للمواطنين طوال الوقت.

تعادل المصرى البورسعيدى مع فريق دوسونجو الموزمبيقى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد فيروفيارو بمدينة بييرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للبطولة الكونفدرالية.

كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، عن وصول عرض من إحدى الشركات لإقامة معسكر مغلق فى شهر نوفمبر المقبل بألمانيا، يتخلله وديتان أمام أحد المنتخبات لم يتم ذكر اسميهما.

عقد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعاً اليوم بمكتبه مع خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بحضور أعضاء الجهاز الفنى المعاون والمكون من سان خوان المدرب العام، وهانى رمزى المدرب المساعد وسولا، ولوبيز محلل الأداء، وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إجراء قرعة الدور التمهيدى الثانى لبطولة كأس مصر يوم الاثنين 27 أغسطس الجارى، فى الحادية عشرة صباحاً بمقر الاتحاد بالجزيرة.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إيقاف جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة 3 مباريات للطرد فى مباراة الزمالك للضرب بدون كرة على بهاء مجدى مدافع القلعة البيضاء.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديي الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى للفريقين، عقب اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز.

حقق مانشستر سيتى فوزاً عريضاً على هدرسفيلد تاون، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى رمضان صبحى، بنتيجة 6 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

دفع الألمانى ديفيد فاجنر، المدير الفنى لنادى هدرسفيلد تاون باللاعب المصرى رمضان صبحى في الدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمع بين ناديي مانشستر سيتي وهدرسفيلد تاون بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

"يوم الحشر فى محطة مصر".. هذا هو أقرب وصف لحال محطة مصر بالقاهرة اليوم.. فاليوم يعتبر ذورة السفر خلال من قبل المسافرين للصعيد خلال عيد الأضحى.. تكدس غير عادى على أرصفة محطة مصر من قبل المواطنين الذى توافدوا عليها لاستقلال القطارات متوجهين إلى أسرهم، وذلك بالأخص على الأرصفة المخصصة لقيام قطارات الصعيد.. طوابير طويلة أمام شبابيك حجز تذاكر قطارات الصعيد بالمحطة سواء شابيك حجز الدرجة الأولى مكيفة أو الثانية مكيفة.

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة التنسيق المحددة لطلاب الشهادات الفنية حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد عمليات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذه الفئة، إقبالا كثيفا من جانب الطلاب.

شوط كبير من الإنجازات تحرص الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس على قطعه كل عام، فمنذ أن بدأت فى تنفيذها أعمالها لتطوير وتنمية محور القناة والذى سيحول مصر لمركز عالمى، وحجم العمل والتطور يزيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سنوياً.

قرر المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس" ، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

اعتاد محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، على الخروج من آن لآخر بتغريدات مثيرة للتساؤلات والاستهجان من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، كان آخر هذه الإبداعات تغريدة الأسبوع الماضى، والتى كتب فيها: "سقط طَائِر رضيع من عشه قرب مكان أقيم به فى قرية اوروبية، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد بين الجيران لرعايته والعناية به حتى استطاع الطيران بمفرده بعد أسبوع. تابعت كل ماجرى وخواطر عديدة تتصارع فى ذهنى: كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقى المشاعر وأين نحن من هذا؟" .

انطلقت محافظة الأقصر والجهات المختلفة داخلها فى أكبر حملة لمواجهة خطر هجوم النمل الأبيض على منازل القرى فى 4 مدن بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الأزمة، ومازالت الحملات للمكافحة مستمرة عبر التمشيط والفحص فى البؤر المصابة بحشرة النمل الأبيض، للقضاء عليها أولًا بأول حال ورود أية بلاغات من الأهالى بالمنازل المختلفة، بناءًا على تعليمات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للمعاونة فى أعمال المكافحة والتمشيط الزراعة – البيئة- الصحة – الوحدات المحلية بهدف القضاء على حشرة النمل الأبيض.

أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الانسحاب بشكل رسمى من مسابقة الدورى الممتاز وتجميد النشاط الرياضى فى النادى، لحين معرفة جريمة مجلس الإدارة وفقاً لتعبير رئيس النادى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ ساعات للحديث عن الأزمة التى يمر بها الزمالك بالوقت الحالى، بسبب التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بشأن تغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية.