من الدير إلى الجنايات.. تفاصيل إحالة أشعياء وفلتاؤوس للمحاكمة بمقتل إبيفانيوس

كتب سليم على - الإسكندرية أسماء على بدر

أنهت نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها فى واقعة قتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، حيث قرر المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، إلى محكمة الجنايات محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفى ذلك التقرير تستعرض "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة.

وفاة الأنبا أبيفانيوس فى ظروف غامضة

صباح يوم الأحد 29 يوليو، أعلنت الكنيسة القبطية رسميا، وفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار (القديس مقاريوس) بوادى النطرون داخل ديره.

الإثنين 30 يوليو، وافقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مُمثلة فى البابا تواضروس الثانى، على عملية تشريح جثمان "الأنبا أبيفانيوس" بعد مخاطبة الجهات المعنية فى الدولة، بناء على تعليمات الطب الشرعى للتأكد من وجود "شُبهة جنائية" فى الوفاة.

الثلاثاء 31 يوليو.. ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر الثلاثاء، مراسم إتمام طقوس صلاة الجنازة على جثمان الأسقف الراحل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير القديس مكاريوس الكبير الشهير بدير "أبو مقار" للرهبان الأقباط الأرثوذكس بصحراء وادى النطرون، وذلك بالكنيسة الكُبرى بالدير.

12 وكيل نيابة يستمعون لأقوال 15 راهبا

وأشارت مصادر إلى أن فريق ضم 12 وكيلا للنيابة العامة، استمع لأقوال 145 راهبا وأسقفا بدير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، فى واقعة مقتل الأنبا إبيفانوس رئيس الدير، وأنه تم التحفظ على الكاميرات بالدير لفحصها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لتفريغ محتوياتها، ومعرفة أسباب تعطل بعض الكاميرات داخل الدير.

اعتراف الراهب المشلوح أشعياء المقارى بقتل الأنبا أبيفانوس

السبت 11 أغسطس قررت نيابة استئناف الإسكندرية حبس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة بضرب الأنبا المقتول بقضبان حديدية أعلى الرأس، حيث مثل الجريمة أمام النيابة العامة، وفريق البحث الجنائى برئاسة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث الوزارة بجريمته، وأرشد عن أداة الجريمة، وهى عبارة عن قطعة حديدية، تم العثور عليها بمخزن للخردة بالدير.

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

فى 19 اغسطس.. قرر المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس" ، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى" تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى، المتهم الثانى.

من هو المجنى عليه الأنبا إبيفانيوس

الأنبا إبيفانيوس من مواليد 27 يونيو 1954 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو حاصل على بكالوريوس في الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، قبل أن يرسم راهباً في 21 أبريل 1984، باسم الراهب أبيفانيوس المقاري، ورسم قِساً في 17 أكتوبر الأول 2002، وكان يشرف على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات في الدير، واختير رئيساً للدير بالانتخاب فى 10 مارس 2013.