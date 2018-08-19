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مميش: عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 26.7 مليون طن فى 8 أيام

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:00 ص
مميش: عبور 402 سفينة قناة السويس بحمولة 26.7 مليون طن فى 8 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الجمعة قبل الماضية، وحتى الجمعة الماضية، عبور 402 سفينة بحمولة 26.7 مليون طن.
 
وأكد الفريق "مميش"، على أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع إحتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، ويوم الست عبرت القناه 55 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت أمس يوم 52 سفينة  قناة السويس بحمولة 3.4 مليون طن فيما عبرت أمس الأثنين 47 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن ، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 51 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ8 أيام الماضية إلى 402 سفينة بحمولة 26.7  مليون طن.

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