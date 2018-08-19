مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار لغم بريف السويداء الشرقى

دمشق (أ ش أ)

قُتل 5 أشخاص وأُصيب سادس اليوم الأحد، جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات إرهابيى تنظيم داعش فى ريف السويداء الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 5 أشخاص قُتلوا بينما أصيب شخص آخر إثر انفجار لغم من مخلفات إرهابيى داعش مضاد للدروع بسيارة تقلهم قرب منطقة الحصن ببادية السويداء شرق قرية طربا بنحو 7 كم فى ريف المحافظة الشرقى.

وعلى صعيد آخر .. واصل الجيش السورى والقوات الرديفة عملياتهما ضد أوكار وتحصينات إرهابيى تنظيم داعش فى تلول الصفا آخر معاقل التنظيم التكفيرى فى عمق بادية السويداء الشرقية.

كما عزز الجيش السورى نقاط بادية السويداء فى محيط تلول الصفا مضيقا الخناق على جيب إرهابيى تنظيم داعش المحاصرين، حيث يتعامل بالأسلحة المناسبة مع أى تحرك أو محاولة للارهابيين لكسر الطوق المفروض عليهم.

ونفذ سلاح الجو والمدفعية والدبابات رمايات مركزة على أوكار ودشم وتحصينات لإرهابيى داعش فى تلول الصفا ذات التضاريس المعقدة والمليئة بالصخور والجروف والمغاور وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.

وكان الجيش السورى مدعوم بالقوات الرديفة تمكن قبل أيام قليلة من إحكام الطوق على تلول الصفا التى تعتبر آخر معاقل إرهابيى تنظيم داعش فى عمق بادية السويداء وقطع طرق الإمداد إليها وذلك فى إطار العملية العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من البؤر المتبقية للتنظيم التكفيرى.