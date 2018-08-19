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مقتل قيادى فى تنظيم داعش إثر قصف جوى للقوات العراقية لأوكار التنظيم

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:10 م
مقتل قيادى فى تنظيم داعش إثر قصف جوى للقوات العراقية لأوكار التنظيم الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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لقى قيادى بارز فى تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعه اليوم الأحد، جراء قصف جوى بين محافظتى ديالى وصلاح الدين بالعراق.

ونقلت قناة (الإخبارية) العراقية عن مصدر عسكرى - لم تكشف عن هويته أن "القصف الجوى الذى استهدف أوكار داعش السرية فى حوض مطيبيجة أسفر عن مقتل قيادى فى داعش كان يشغل منصب مسؤول ما يسمى الإفتاء الشرعى".

وأشار المصدر إلى أن الطيران العراقى دائما ما يوجه ضربات لأوكار تنظيم (داعش) فى منطقة مطيبيجة وبقية المناطق التى تؤوى المسلحين بين ديالى وصلاح الدين.

 


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