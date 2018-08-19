مقتل فلاح فى مشاجرة بسبب الخلاف على رى الأرض الزراعية فى المنوفية

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بقرية بجيرم مركز قويسنا ووجود متوفى، وانتقل على الفور النقباء أحمد فرحات ومحمد الوكيل معاونى مباحث مركز قويسنا، حيث تبين وقوع مشاجرة بين كل من محمود صبحى زاهران 22 عامًا فلاح "طرف أول" وصلاح أبو الغيط 21 عاما، فلاح، وشقيقه شعبان 32 عاما فلاح "طرف تانى"، وذلك بسبب الخلاف على مروى الأرض الزراعية، حيث قام على إثرها المتهمون من الطرف الثاني بالتعدي علي الطرف الأول بقطعة حديدية أودت بحياته، على الفورتم القبض على المتهمين والأداة المستخدمة فى الحادث، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.