مقتل شخص فى انفجار داخل مدرسة بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل شخص فى انفجار داخل مدرسة بوسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، وذلك فى أحدث هجوم بعد التفجير الانتحارى الذى استهدف مدرسة فى العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضى.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن السلطات قولها "إن هناك انفجارا وقع داخل مدرسة بالدائرة الرابعة وسط مدينة جلال آباد أسفر عن مقتل شخص واحد".

ومن جهته، ذكر الناطق باسم حاكم ننجرهار عطاء الله خوغيانى، فى بيان، أن انفجارا وقع بالدائرة السابعة فى جلال آباد قرب مركز لبيع مواد البناء نجم عنه خسائر مادية.