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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:59 م
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مفوضية الانتخابات العراقية تطالب بمحاسبة كل من وجه تهمًا باطلة للمؤسسة

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:25 م
مفوضية الانتخابات العراقية تطالب بمحاسبة كل من وجه تهمًا باطلة للمؤسسة صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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طالب عضو مفوضية الانتخابات العراقية كريم التميمى، اليوم الأحد، بـ"إعادة الاعتبار" للمفوضية، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من أشعل الفتن لتدمير المؤسسة.

وقال التميمى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم إعادة العد والفرز اليدوي، وثبتت مطابقة النتائج لما تم إعلانه من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاتحادية بالعراق أعلنت -فى وقت سابق اليوم- عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وأصدر مجلس المفوضين فى مفوضية الانتخابات -فى وقت سابق- بيانًا بشأن النتائج النهائية للعد والفرز اليدوى، أشار فيه إلى تطابق نتائج العد والفرز اليدوى فى 13 محافظة.

 

 


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