مفوضية الانتخابات العراقية تطالب بمحاسبة كل من وجه تهمًا باطلة للمؤسسة

بغداد (أ ش أ)

طالب عضو مفوضية الانتخابات العراقية كريم التميمى، اليوم الأحد، بـ"إعادة الاعتبار" للمفوضية، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من أشعل الفتن لتدمير المؤسسة.

وقال التميمى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم إعادة العد والفرز اليدوي، وثبتت مطابقة النتائج لما تم إعلانه من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاتحادية بالعراق أعلنت -فى وقت سابق اليوم- عن مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وأصدر مجلس المفوضين فى مفوضية الانتخابات -فى وقت سابق- بيانًا بشأن النتائج النهائية للعد والفرز اليدوى، أشار فيه إلى تطابق نتائج العد والفرز اليدوى فى 13 محافظة.