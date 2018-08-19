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معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى الخامسة و51 دقيقة بالقاهرة والجيزة

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:40 ص
معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى الخامسة و51 دقيقة بالقاهرة والجيزة صلاه عيد ارشيفية
كتب محمد محسوب
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قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن صلاة عيد الأضحى المبارك ستحين فى القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و51 دقيقة.

وأضاف "عودة" لـ"اليوم السابع"، أن أول المدن المصرية التى سيؤدى سكانها صلاة العيد ستكون نويبع وحلايب، حيث ستكون الصلاة فى تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة، موضحا أن آخر المدن التى سيؤدى سكانها الصلاة فستكون مدينة السلوم، حيث ستؤدى الصلاة فى تمام الساعة السادسة و13 دقيقة  بفارق 35 دقيقة عن أول مدينة.

وأوضح، أن الصلاة ستؤدى فى مدن بنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا سيكون فى الساعة الساعة الخامسة و51 دقيقة، فيما ستكون الصلاة فى مدينة الخارجة فى تمام الساعة السادسة صباحا.

وقال عودة لـ "اليوم السابع"، إن صلاة العيد ستحين فى محافظة الإسكندرية فى الخامسة و54 دقيقة، وبورسعيد فى الساعة الخامسة و45 دقيقة، وأبو سمبل فى الخامسة و58 دقيقة ، وفى السويس الخامسة و46 دقيقة، والعريش فى الخامسة و39 دقيقة، والطور فى الخامسة و43 دقيقة، وسانت كاترين فى الخامسة و42 دقيقة والغردقة فى الخامسة و44 دقيقة".

وأضاف أن صلاة العيد فى طابا ستكون فى تمام الساعة فى الخامسة و37 دقيقة، وشرم الشيخ فى الخامسة و41 دقيقة، ودمنهور فى الخامسة و53 دقيقة، ودمياط فى الخامسة و47 دقيقة ، والزقازيق فى الساعة الخامسة و49 دقيقة ، وأسيوط فى الساعة الخامسة و54 دقيقة، فيما تكون الصلاة بالمنيا فى الخامسة و55 دقيقة، وفى سوهاج فى الساعة الخامسة و53 دقيقة، وقنا الخامسة و49 دقيقة، وأسوان فى الخامسة و51 دقيقة، ومرسى مطروح السادسة و5 دقائق، ونويبع فى الساعة الخامسة و38 دقيقة والمنصورة فى الخامسة و49 دقيقة.

 


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