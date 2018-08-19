مصر للطيران تكثف تشغيل رحلات شرم الشيخ والغردقة لقضاء إجازة عيد الأضحى

كثفت الشركة الوطنية مصر للطيران من تشغيل رحلاتها الداخلية للمدن السياحية المصرية وخاصة مدينتى شرم الشيخ والغردقة من مطار القاهرة الدولى والمدن والعواصم العربية والعالمية فى إطار برامجها الترويجية لتنشيط السياحة الداخلية خاصة إجازة عيد الأضحى.

وشهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ24 ساعة الماضية انطلاق 30 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها فى إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 9 رحلات أخرى إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 12 رحلة متجهة إلى مدينة الغردقة و11 رحلة الى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى مدينة الأقصر ورحلتين الى مدينة أسوان بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينتى الإسكندرية ومرسى علم لتقل أكثر من ألفى سائح.

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 10 رحلات تابعة لثلاث من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 1255 سائح، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.