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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:30 م
خالد صلاح
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مصرع شخص وتأثر 888 ألفا بالإعصار "رومبيا" فى الصين

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:11 م
مصرع شخص وتأثر 888 ألفا بالإعصار "رومبيا" فى الصين اعصار - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلنت السلطات المحلية فى الصين مقتل شخص وتأثر نحو 888 ألف مواطن فى مقاطعة "خنان" شرقى الصين بإعصار "رومبيا"، وهو الثامن عشر الذى يضرب البلاد هذا العام.

وقالت السلطات المحلية –فى بيان مساء اليوم الأحد- أن نحو 109 آلاف هكتار (الهكتار يساوى 2.4 فدان) تضرر من المحاصيل الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة التى جلبها الاعصار، فيما تم تقدير الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 198 مليون يوان (28.8 مليون دولار أمريكى(.

وأشارت هيئة الأرصاد بالمقاطعة إلى أن العواصف الممطرة اجتاحت أجزاء بشرق وشمال مقاطعة خنان خلال الفترة ما بين صباح يوم الجمعة وصباح اليوم، فيما تجاوز منسوب الأمطار فى ثلاثة مراكز للأرصاد 500 مليمتر، بينما سجلت ثمانى مراكز للارصاد فى المقاطعة أرقاما قياسية لمنسوب الأمطار يوميا.

من جهتها، قالت سلطات السكك الحديدية فى بكين أن الأمطار الغزيرة ومياه الفيضانات تسببت أيضا فى تعطيل خدمات القطارات المقرر مرورها من المقاطعة.

 

 


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الصين

إعصار رومبيا

مقاطعة خنان الصينية




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