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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الجديد

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:11 ص
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الجديد حادث تصادم - صورة أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة الإقليمى بعد بوابة تحصيل الرسوم بـ 3 كيلو فى اتجاه مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزى.
 
وكان اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، قد تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزى، بدخول جثة هامدة باسم أحمد منير الديب 40 سنة و7 مصابين من القاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة الإقليمى بعد بوابة تحصيل الرسوم بـ 3 كيلو.
 
والمصابين هم، "ندا أحمد الاسمر" 23 سنة تعانى من اشتباه نزيف بالمخ ونزيف من الأنف اشتباه كسر بالفقرات العنقية، "مريم عمر إبراهيم" 7 سنوات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عمر أحمد منير" 13 سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، "خالد أحمد منير" 12 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد منير" سنة واحدة كدمات وسحجات، "هند محمد الأسمر" 37 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، "نبيلة محمد رضوان" 63 سنة جروح بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيسر.
 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

النصرى افندى

لا تضعوا رؤوسكم فى الرمال !!

تكرار الحوادث وتعدد الضحايا وشهداء الطريق على محور الضبعة يؤكد ان هناك خطأ ما اما فى تصميم الطريق ومننحنياته او فى الرقابة المرورية عليه لكبح جماح السرعات الجنونية ..

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