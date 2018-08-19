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الأحد، 19 أغسطس 2018 08:33 م
خالد صلاح
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مسلح يقود دراجة نارية ويطلق النار فى أكبر ميادين تل أبيب

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:11 م
مسلح يقود دراجة نارية ويطلق النار فى أكبر ميادين تل أبيب إطلاق نار - أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أطلق مسلح مجهول يقود دراجة نارية اليوم الأحد، النار باتجاه المركبات المارة بميدان حميدانى أكبر ميادين تل أبيب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها إلكترونى عن الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة لم تسفر عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى.

 


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