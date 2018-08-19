مسلح يقود دراجة نارية ويطلق النار فى أكبر ميادين تل أبيب

غزة (أ ش أ)

أطلق مسلح مجهول يقود دراجة نارية اليوم الأحد، النار باتجاه المركبات المارة بميدان حميدانى أكبر ميادين تل أبيب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها إلكترونى عن الشرطة الإسرائيلية أن الواقعة لم تسفر عن حدوث إصابات أو سقوط قتلى.