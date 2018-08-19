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مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لضبط الشارع بشبين القناطر

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:53 ص
مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لضبط الشارع بشبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت مديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، يرافقة اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط المرورى، بشوارع مدينة شبين القناطر، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بمشاركة مدير شرطة المرافق ومدير إدارة البحث الجنائى.

تأتى الحملة لرفع كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بمدينة شبين القناطر، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الحملات الأمنية المكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم فى الجنايات والجنح المفتوحة، وكذا تجار المخدرات وكل ما يخل بالأمن والنظام العام.

 

 


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