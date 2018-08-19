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محافظ سوهاج يوقع اتفاق إطارى مع وزارة التخطيط لتحسين الخدمات للمواطنين

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:53 ص
محافظ سوهاج يوقع اتفاق إطارى مع وزارة التخطيط لتحسين الخدمات للمواطنين محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن المحافظة  وقعت "اتفاق إطارى" مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن مشروع تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف المحافظ  فى بيان له، إن الاتفاق يأتي انطلاقًا من خطة الإصلاح الإداري واستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وايمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى عملية التنمية المستدامة ، والاتفاق علي تنفيذ العديد من مشروعات تحسين تقديم الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءاتها من حيث ميكنة دورات العمل وتطوير القدرات التكنولوجية بديوان عام محافظة سوهاج ووحدات التنفيذ المحلية التابعة لها، والعمل علي فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بما يحقق مبدأ الشفافية ويعزز عناصر الحوكمة، مما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء في العمل وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين ودعم مشاركتهم الفعالة من أجل تطوير محافظتهم، فضلا عن دعم اتخاذ القرار علي كافة المستويات.

وأوضح "عبد المنعم" أن محافظة سوهاج تلتزم طبقا للاتفاق بتقديم تقارير متابعة وتقييم شهرية وربع سنوية وسنوية ، وتشكيل لجنة تنفيذية عليا لإدارة المشروع مكونة من سكرتير عام المحافظة رئيسا وعضوية عدد من المسئولين من وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، المكتب التنسيقي للبرنامج، رئيس وحدة التنفيذ المحلية للمحافظة، ورئيس الادارة المركزية للمعلومات بالمحافظة.

ويأتى الاتفاق في اطار حرص الدولة علي تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة في المحافظات الأكثر احتياجًا وبهدف رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات علي نحو مستدام، والاتفاق الاطاري هو اتفاق منبثق عن اتفاقية دخول المحافظات في اتفاقيات إطارية مباشرة مع الوزارات، وهو ما سيكون أيضا بمثابة دعم للإصلاحات الحكومية الرئيسية والتى تهدف إلي تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية في الوحدات الإدارية.

وفى سياق متصل، تابع محافظ سوهاج انتهاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع المحكمة بمدينة المراغة ، فور تلقى الوحدة المحلية بلاغا بحدوث الكسر .

وقال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إنه عند الإبلاغ عن الكسر بماسورة مياه قطرها 8 ملي بشارع المحكمة ، تم التحرك علي الفور بعمال الصيانة وفنيي شركة المياه إلى منطقة الكسر، وتم عمل حائط ترابي حتى لا تتسرب المياه إلي المنازل، والدفع بسيارات لشفط المياه من الشارع، وتم غلق المحابس وشفط جميع المياه من الشارع والشوارع الجانبية، وتم اصلاح العطل وفتح المياه وتوصيلها للمنازل.

 


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