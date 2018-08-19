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محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير دولة أذربيجان

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:36 م
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير دولة أذربيجان محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أذربيجان
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ السفير تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين مصر واذربيجان على المستوى الرسمى والشعبى فى كافة المجالات وسبل تطويرها خاصة أن هذه العلاقة تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، وأن شعبا البلدين تربطهما ثقافة مشتركة وعادات متقاربة كما تجمع الصداقة والإخوة بين قيادتى البلدى.
 
 
 
وتناول اللقاء تنشيط التعاون السياحى وإنعاش حركة الطيران ما بين باكو وشرم الشيخ ، كما تناول اللقاء دراسة عقد اتفاقية تآآخى ما بين المدن فى أذربيجان ومدن جنوب سيناء ، ووجة المحافظ دعوة إلى محافظ باكو لزيارة شرم الشيخ أثناء زيارتة القادمة للإسكندرية.
 
 
 
كما تلقى دعوة من السفير لزيارة أذربيجان، وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتقديم بعض الهدايا التذكارية السيناوية تقديرا له.
 

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