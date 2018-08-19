محافظ المنيا: توفير مستلزمات لـ 24 وحدة صحية و7 مراكز شباب ومدارس

المنيا - حسن عبد الغفار

اجتمع عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم مع ممثلى هيئة إنقاذ الطفولة الأعمال المنفذة من بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة، والذى تم توقيعه لتحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً فى مركز ملوى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ، بحضور مجدى عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، ومنى منير ممثل الهيئة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومندى عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة، وإبراهيم العربى رئيس مركز ملوى، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية، حيث ناقش المحافظ حجم المشاركة و الاعمال المنفذة والتحديات الخاصة بآليات تنفيذ أعمال البروتوكول والميزانيات المتاحة.

قال مجدى عشم مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، إنه فى إطار دعم وتحسين البيئة الصحية والتعليمية للأطفال، أجريت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالمحافظة المتمثلة فى (مديرية التربية والتعليم ـ مديرية الصحة والسكان ـ مديرية الشباب والرياضة ـ مديرية التضامن الاجتماعى) أعمال رصد الاحتياجات الملحة الخاصة بكل جهة بمركز ملوى، وتقديم الأدوات والأثاث ولعب الأطفال والأجهزة، وكذلك أدوات رياضية ، لتدعيم المدارس الإبتدائية والإعدادية، وروضات الحضانات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، لتوفير بيئة صحية وتعليمية ورياضية ملائمة وآمنة لتعليم الأطفال والنشء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 4 مليون و100 ألف جنيه.

وأضاف مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة، إنه تم تسليم مجموعة من الأدوات الرياضية لـ 7 مراكز شباب بملوى، كما تم تسليم عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الصحية لـ 24 وحدة صحية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بملوى من أجل رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الوحدات، وأشار إلى إنه جارى تنفيذ وإعداد الأدوات واللعب الترفيهية لرياض الأطفال التابعة للجمعيات الأهلية والخاضعة لإشراف التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الهيئة، فى تحقيق الأهداف التنموية بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية والاستدامة البيئية والشراكة من أجل التنمية، مؤكداً على أهمية برامج الهيئة فى مختلف المجالات خاصة التى تستهدف الأطفال فى مرحلة التعليم الأساسى والمتسربين من التعليم، وبرامج الصحة والشباب والرياضة والنشء والشباب استكمالاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.