محافظ الجيزة يناقش معوقات مشروعات المياه والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى، أن المحافظة تقوم بصفة دائمة بمتابعة تنفيذ كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل أى معوقات تعترض تنفيذها ووضع برنامج زمنى للأعمال.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تم عقد إجتماع موسع مع كافة الجهات المشتركة فى مشروعات المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء لمراكز ومدن الحوامدية والبدرشين وأطفيح بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والحوامدية وأطفيح حتى تنتهى هذه المشروعات وتدخل الخدمة.

وقال أن شركة كهرباء جنوب القاهرة تعهدت بأن تبدأ فى أعمال مد الكابلات وتغذية محطة مياه الشرب للحوامدية خلال شهر ونصف كما سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لعمل عدايتين بطريق مصر أسيوط الزراعى.

ولفت أن محطة مياه الحوامدية تصل تكلفتها إلى 170 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3 / يوم ومن شأنها إنهاء مشاكل ضعف المياه بمدينة الحوامدية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمدينتى الحوامدية والبدرشين حيث تقرر توصيل الخدمة بأقساط شهرية تحصل على قيمة فاتورة الاستهلاك وبدون مقدم أو فوائد تخفيفاً عن المواطنين.

وبالنسبة لمركز ومدينة أطفيح تم مناقشة مشروع صرف صحى أطفيح والذى يخدم مركز المدينة و4 قرى بتكلفة 435 مليون جنيه وبطاقة 34 ألف م3/يوم .

حيث تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز التنفيذى بتجربة خط الطرد عقب إجازة العيد ونهو المشروع والإنتهاء من شبكة الانحدار على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإستلام ابتدائي للمحطة لتدخل الخدمة ويستفيد منها أهالى أطفيح.