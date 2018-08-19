محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع رئيس شركة المياه لبحث أزمة الانقطاعات

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة العديد من اللقاءات بديوان عام المحافظة مع ممثلى لأهالى منشأه البكارى وكفر طهرمس بعد تعدد شكاوى المواطنين من انقطاع المياه بالعديد من المناطق ومنها الثلاث طوابق بشارع الملك فيصل لمعرفة كافة أبعاد المشكلة وأسباب انقطاعات المياه، حيث استدعى المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس منصور بدوى وشدد المحافظ على مسئولى الشركة بالعمل على الحد من أسباب الانقطاعات وتوصيل المياه لكل المناطق.

وأكد المحافظ أنه خلال الشهور المقبلة سيتم نهو العديد من المشروعات منها توسعات محطة مياه جزيرة الدهب مشدداً بتكثيف سيارات مياه الشرب للمناطق لتلبية إحتياجات المواطنين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير مياه الشرب لمنطقة غرب الدائرى " مساكن كفر طهرمس " وذلك عن طريق مصدر أخر قطر 400 مم كحل مؤقت لمشكلة إنقطاع المياه .

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن انقطاعات المياه ترجع للتوسع العمرانى المتزايد بالمنطقة بالإضافة إلى تعدى أصحاب العقارات على شبكة المياه ومد وصلات غير مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية مما ينتج عنه ضعف منسوب المياه المخصصة للمنطقة السكنية وفقاً للمخططات العمرانية الرسمية وعدم كفايتها لحاجة المواطنين .