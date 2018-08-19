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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:01 م
خالد صلاح
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محافظ الاسكندرية : بدء اعمال غرفة عمليات المحافظة استعدادا لعيد الاضحي

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:27 م
محافظ الاسكندرية : بدء اعمال غرفة عمليات المحافظة استعدادا لعيد الاضحي الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الاسكندريه جاكلين منير
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كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة بالبدء في عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام حي الجمرك وبرئاسة السكرتير العام للمحافظة وبعضوية اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، و بحضور الإدارة المركزيه للسياحة والمصايف و إدارة المتابعة الميدانية، والنظافة وتجميل المدينة، والرصد البيئى والحدائق المركزية وشركة نهضة مصر للنظافة، وذلك فى تمام الساعة ١٠ مساء يوم وقفة عيد الاضحى المبارك الموافق يوم الاتنين ٢٠ اغسطس ٢٠١٨ ، لمتابعة اي مشكلات قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
 
 
كما وجه المحافظ السادة رؤساء الاحياء التي تطل على الكورنيش ( حي منتزه اول, وحي منتزه ثان، و حي شرق، و حي وسط، وحي الجمرك ) بالتواجد بشكل مستمر بنطاق احيائهم كلا فيما يخصه و المرور وتفقد مستوى النظافة بالشوارع وتواجد السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية واستقبال اي شكوى ترد من المواطنين وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك اعاده الله على الجميع بالخير و اليمن و البركات.
 
 
يأتي هذا في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق احياء المحافظة خلال فترة العيد وذلك حتى تظهر مدينة الإسكندرية بالمظهر الحضاري و الجمالي اللائق أمام اهلها وزوارها.
 
 

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