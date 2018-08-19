محافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الأساسية والمواد الغذائية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية لمقر المعرض الدائم للسلع الأساسية بنادى المنتزه بالشيخ زايد بحى ثالث، ورافقه خلالها كلا من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، والمهندس عبد الحميد عامر رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن ذلك استكمالا لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن ضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين والعمل على ضخ كميات إضافية من جميع السلع بالمنافذ والأسواق.

ويضم المعرض جميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة والمنظفات والبقالة والأعلاف إلى جانب الملابس بمختلف أنواعها ويدار بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية، وجهاز خدمات القوات المسلحة ويضم عدد ما يزيد عن 35 عارضا من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت وشركات المنتجات الغذائية ويشمل 47 باكية للعرض وهذا بخلاف ما يضمه المعرض من شوادر اللحوم البلدية الطازجة ذبيح اليوم والتى تباع للمواطنيين بسعر 80 جنيها فقط للكيلوجرام وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

كما تباع المحافظ جميع المعروضات بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الاسواق بنسب من 25 إلى 35 % وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.