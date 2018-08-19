محافظ الإسماعيلية: ذبح 65 عجل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ثانى أيام العيد

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، مدير مكتب أحدى الجمعيات الخيرية بالإسماعيلية، وذلك خلال اجتماع المتابعة الاسبوعى لعرض مبادرتهم لذبح صكوك عيد الأضحى المبارك فى مراكز محافظة الإسماعيلية.

وأكد بيان للمحافظة، أنه تم خلال الفترة رصد المناطق والأفراد الأولى بالرعاية، وتم مخاطبة رؤساء المراكز لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية الذبيح و التوزيع بدون أى عوائق.

وقال، محافظ الإسماعيلية، إن الذبح سوف يتم بالمجازر الرسمية بالمحافظة حيث يستقبل مجزر أبو خليفة 28 رأس تغطى مركز ومدينة الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب و7 رؤوس بمجزر فايد تستهدف فايد وسرابيوم و30 رأس بمجزر القصاصين تستهدف القصاصين والتل الكبير بالإضافة إلى توفير بعض الرؤوس من خلال مشروع صك الاضحية لتوزع بالقنطرة شرق و أبو صوير.

وأكد "طاهر" على أهمية خروج عملية الذبح والتقسيم والتوزيع بشكل لائق يحترم المواطن ويضمن وصول اللحوم طازجة ومغلفة خلال 4 ساعات فقط مع توفير وسائل حفظ اللحوم وأعطى طاهر توجيهاته لكل رؤساء المراكز بالتواجد والأشراف الكامل مع قوات الحماية المدنية أثناء الذبح والتوزيع.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن جميع الرؤوس الموردة للصكوك هى من انتاج أحدى المزارع الحيوانية فى الإسماعيلية بالإضافة إلى أكثر من 500 رأس عجالى على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى أكد نبيل الغريب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، استعدادات المديرية الكامل لتلك الفترة،مع توفير كافة السلع التموينية بمنافذ التموين ولدى التجار التموينيين بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توريد المواد البترولية بتوفير مستلزمات المحافظة خلال أيام العيد.

كما تشن المديرية حملات تموينية بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى بالمحافظة للمرور على محلات الجزارة للتاكد من مطابقتها للمواصفات وأيضًا المرور على المطاعم وشوادر اللحوم والمخابز لضبط الأداء.

و فى نفس السياق نجحت مباحث التموين بالإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين فى ضبط كمية من اللحوم الفاسدة تصل إلى ربع طن والمراد إعادة استخدامها بعد تغيير تاريخ صلاحيتها بأبو صوير وتم القبض على صاحب الجزارة وجارى التحقيق معه.