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محافظ الأقصر يناشد أهالى القرى بالإبلاغ السريع فور ظهور النمل الأبيض بمنازلهم

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:37 ص
محافظ الأقصر يناشد أهالى القرى بالإبلاغ السريع فور ظهور النمل الأبيض بمنازلهم محافظ الأقصر محمد بدر
الأقصر – أحمد مرعى
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أكد محافظ الأقصر محمد بدر، أن حملات مكافحة حشرة النمل الأبيض فى منازل وقرى المحافظة تجرى على قدم وساق، حيث كثفت مديرية الزراعة حملاتها لإجراء عمليات المكافحة فور تلقى البلاغات أو فور اكتشاف لجان التمشيط لحالات الإصابة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الأزمة.

وأضاف محافظ الأقصر فى بيان صحفى، أن أمس السبت، قام مسئولى الزراعة برش 81 منزلا فى مراكز القرنة والطود وأرمنت وإسنا، وهى المناطق التى ظهرت بها بؤر الإصابة، مشيرا إلى استمرار حملات المكافحة للقضاء على حشرة النمل الأبيض والتخلص منها.

وفى سياق متصل، طالب محافظ الأقصر، المواطنين بسرعة إبلاغ غرف العمليات حال ظهور حشرة النمل الأبيض بالمنازل، للقيام بالتدخل الفورى من المحافظة ومديرية الزراعة، لافتا إلى أنه سيتم إجراء حصر لحالات المنازل المصابة بالتنسيق مع الشئون الاجتماعية لإيجاد الحلول المناسبة.

 


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