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متحدث ائتلاف النصر بالعراق يعلن توحد الكتلة والعبادى مرشحها

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:44 ص
متحدث ائتلاف النصر بالعراق يعلن توحد الكتلة والعبادى مرشحها حيدر العبادى
كتب أحمد جمعة
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أكد حسين العادلى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف النصر فى العراق، أن كتلة النصر متينة وموحدة فى سياساتها، وأنها متفقة على ترشيح حيدر العبادى لرئاسة الوزراء ولا يوجد مرشح غيره.

وأشار إلى أن النصر مشروع سياسى وطنى يتبى الإصلاح وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بما يضمن تجاوز محطات الفشل والفساد وارتهان الإرادة.
 
وأكد العادلى أن المباحثات متواصلة لتشكيل الكتلة الأكبر برلمانيا، والتى تقع على عاتقها مسئولية الحكم بما يلبى طموحات الشعب ومصالح البلاد العليا فى هذه المرحلة الخطيرة.
 
 

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