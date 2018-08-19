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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:28 م
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مباحث الأزبكية تضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة ويعترف: بساوم أصحابها

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:27 م
مباحث الأزبكية تضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة ويعترف: بساوم أصحابها المتهم بسرقة سيارة فى الأزبكية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، فى القبض على "خالد ا إ" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " سرقة وسائل نقل " وبحوزته السيارة رقم د ف ج 7314 ماركة كيا سيراتو نبيتى اللون موديل 2011م اثناء محاولته تشغيل السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتهادائرة قسم شرطة اول 6 أكتوبر، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك " لمساومة مالكها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ي ر 6743 ماركة كيا سيراتو موديل 2012م والمبلغ بسرقتها فى محضر رقم دائرة ثاني 6 أكتوبر،  بذات الأسلوب وإعادتها لمالكتها عقب مساومتها والتحصل منها على مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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