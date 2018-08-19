مباحث الأزبكية تضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة ويعترف: بساوم أصحابها

كتب إبراهيم أحمد





نجح رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية، فى القبض على "خالد ا إ" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " سرقة وسائل نقل " وبحوزته السيارة رقم د ف ج 7314 ماركة كيا سيراتو نبيتى اللون موديل 2011م اثناء محاولته تشغيل السيارة بأسلوب " توصيل الأسلاك ".



وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتهادائرة قسم شرطة اول 6 أكتوبر، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك " لمساومة مالكها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.



وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ي ر 6743 ماركة كيا سيراتو موديل 2012م والمبلغ بسرقتها فى محضر رقم دائرة ثاني 6 أكتوبر، بذات الأسلوب وإعادتها لمالكتها عقب مساومتها والتحصل منها على مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق .