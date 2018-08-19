ما هو يوم التروية.. ولماذا سمى بهذا الإسم.. فيديو

كتب هيثم سلامة

يتوافد الحجاج ليلة الثامن من ذو الحجة، لقضاء يوم التروية بمشعر منى، للمبيت استعداداً لصعود جبل عرفة، فما المقصود بذلك اليوم، ولماذا سمى بذلك الإسم.

يجيب على تلك الأسئلة الدكتور على بن عبد العزيز الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، من خلال فيديو لرئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها على تويتر، قائلاً :" إن اليوم الثامن من ذى الحجة وهو المعروف بيوم التروية وقد سمى بذلك الاسم، لأن الحجاج يرتوون فيه الماء ويحملوه معهم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، واليوم الثامن فى الحقيقة هو أول أيام الحج ويستحب التنظيف والاغتسال".

ماذا تعرف عن يوم التروية؟

اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.@ReasahAlharmain#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/9pq4Jun1Vj — الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف فضيلة الشيخ الدكتور شريف بن على الشريف، المدرس بالمسجد الحرام، قائلاً :"يسن التوجه فى اليوم الثامن إلى منه قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، وإذا توجهنا إلى من نصلى الفروض والسنة وكل صلاة فى وقتها قصراً إلا المغرب والفجر لا يقصران".

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، بأن إجمالى حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة_المكرمة حتى الساعة 5:00 صباح يوم الأحد 8 من ذى الحجة 1439هـ، قد بلغ (1,936,154) حاجًا، وسيتم الإعلان النهائى لإجمالى حجاج الداخل والخارج لموسم حج1439هـ مساء يوم عرفة.