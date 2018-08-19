مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك فى معرض بكين الدولى للكتاب

رسالة دبى - ميرفت رشاد





تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فى معرض بكين الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والعشرين الذى تقام فعالياته فى الفترة من 22 لغاية 26 من شهر أغسطس الجارى وذلك فى مركز الصين الدولى للمعارض الكائن فى العاصمة الصينية بكين .

وتستعرض المؤسسة خلال مشاركتها فى المعرض الذى يستقطب نخبة من الكتاب والعارضين من مختلف دول العالم مبادراتها الثقافية الرائدة التى تسعى من خلالها إلى نشر وتطوير منظومة المعرفة لبناء مجتمع معرفى فى دولة الإمارات العربية المتحدة كما ستسلط الضوء على مشاريعها وشراكتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافى والمعرفى بين المجتمعات المختلفة على مستوى العالم.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن معرض بكين للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية على مستوى العالم ولذلك فإن المشاركة فى هذا الحدث العالمى تتوافق مع جهودنا الرامية إلى نشر المعرفة على نطاق واسع فى المجتمع وتعكس حرصها على تعزيز التبادل الثقافى مع دول العالم وبناء شراكات استراتيجية تخدم توجهاتنا فى بناء مجتمع معرفى متنوع يلبى تطلعات جميع الجنسيات فى دولة الإمارات ودبى على وجه التحديد.

وأضاف أن المعرض يشكل منصة مثالية وفرصة لاستعراض المبادرات التى تعمل عليها المؤسسة والإنجازات التى حققتها فى هذا المجال ومشاريعها الرائدة والمبتكرة القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهدافها فى تعزيز إنتاج المحتوى المعرفى والتبادل الثقافى وتسهيل وصولهما للمجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة ستسلط خلال مشاركتها فى المعرض الضوء على مبادرة "مكتبة دبى الرقمية" التى تعد من أكبر المكتبات الرقمية الحاضنة للمحتوى العربى من خلال مواكبتها متطلبات العصر لنشر ونقل المعرفة والثقافة العربية للعالم من خلال المجموعة المعرفية التى تضمها والتى تحوى الكتب والدوريات العربية والأجنبية والمعاجم والتراجم والسير الذاتية والصور والخرائط والكتب الصادرة عن برنامج دبى الدولى للكتابة وإصدارات المؤسسة وقنديل للطباعة والنشر والتوزيع مثل كتاب فى دقائق ومجلتى ومضات وفلاشز.

وتشمل أجندة فعاليات المؤسسة خلال مشاركتها فى المعرض مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى مد جسور التعاون والشراكة مع دور النشر الصينية أهمها مع دار تكنولوجيا بشاندونج ودار الأدب والفنون بشاندونج ودار الشعب بشاندونج وغيرها من دور النشر.

كما تتضمن أجندة المؤسسة تنظيم حفل توقيع كتب تبادل الترجمة والنشر مع دار الغد وحفل إطلاق النسخة الصينية لكتاب 48 ساعة فى دبي.