لحجاج بيت الله الحرام.. تعرف على توقعات طقس وقفة عرفات بالأراضى المقدسة

ينشر "اليوم السابع" لقرائنا من حجاج بيت الله الحرام، توقعات حالة الطقس، غدا الإثنين، وقفة عرفات بالمملكة العربية السعودية، وذلك تزامنا مع موسم الحج وتوافد الحجاج المصريين على الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فيتوقع غدا أن تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان، وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، فى حين تنشط الرياح السطحية على شرق ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الاثنين بعدد من مدن المملكة العربية السعودية:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة المنورة 42 32

الرياض 43 27

جدة 37 29

الدمام 45 29

تبوك 39 24

عرعر 42 25

جازان 37 32

نجران 40 25

الطائف 35 21

ينبع 40 28