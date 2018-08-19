كيف تنتج الشمس الضوء والحرارة.. تعرف على الإجابة من وكالة "ناسا"

كتب محمد محسوب

تنتج الشمس يوميا طاقة كبيرة جدا، ليس خلال اليوم الواحد، بل خلال الثانية الواحدة، ويبدو أثر تلك الطاقة واضحا على الكرة الأرضية حيث تمدها بالحرارة والضوء اللازمين لاستمرار الحياة على الرغم من وجود ملايين السنين الضوئية من الشمس والأرض، لكن هناك سؤال هام يطرحه الكثيرون ألا وهو كيف تنتج الشمس كل تلك الطاقة الهائلة؟.

وكالة "ناسا" أجابت فى فيديو لها على السؤال، حيث قالت إن طاقة الشمس تنتج عن طريق اندماج ذرات الهيدروجين (H) لتصبح ذرات هيليوم (He، ولا يتم الاحتفاظ بجميع المواد الناتجة خلال عملية الإندماج، حيث تُحول بعضها إلى فوتونات.

أما عن الطاقة التى تولد من باقى النجوم فتتم بواسطة تفاعلات الاندماج النووى، حيث أن تلك التفاعلات تبدأ عندما تنهار سحابة مكونة من الغاز والجسيمات وتعرف باسم "السديم" تحت تأثير الضغط الناتج من جاذبيتها، ويولد هذا الانهيار كرة كبيرة من الضوء وسط النظام النجمى، ثم تبدأ الذرات بالاندماج.