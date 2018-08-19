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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:36 م
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كيف تتوارى الشمس خلف القمر عند الكسوف الكلى

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:03 م
كيف تتوارى الشمس خلف القمر عند الكسوف الكلى كسوف كلى للشمس - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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نشرت الجمعية الفلكية بجدة، فيديو يوضح كيفية حدوث الكسوف الكلى للشمس، وما هى أنواعه الأربعة.

ويوضح الفيديو أن الكسوف الكلى للشمس يحدث، عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، على خط واحد كل 18 شهر تقريبا، حيث يعبر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا حدث نادر نسبيا، لأن مدار القمر حول الأرض مائل بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس، وعندما  تنتظم تلك الأجسام الثلاثة فى خط واحد، فإن القمر يغطى قرص الشمس، وجميع المناطق التى ستقع ضمن ظل القمر ستشهد كسوفا كليا.

وتعيش كل منطقة الكسوف الكلى مرة واحدة كل 400 عام ، كما أن الننظر المباشر إلى الكسوف أثناء حدوثه يمكن ان يؤدى إلى تلف البصر.

 


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