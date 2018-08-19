قنصل مصر بجدة: منظومة متكاملة لمتابعة وخدمة الحجاج المصريين

كتب محسن البديوى

أكد السفير حازم رمضان قنصل مصر العام فى جدة، أن المتابعة الصحية للحجاج تتم على أكمل وجه من خلال منظومة متكاملة لخدمة الحجاج المصريين، تتكون من البعثة الحكومية والبعثة الطبية وبعثة الداخلية والتضامن والسياحة.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن اليوم هو أول يوم التروية، ويصعد الحجاج للمشاعر فى عرفات من أجل الاستعداد ليوم عرفة غدا.

وأوضح أن المتابعة مستمرة للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم للأراضى المقدسة، وأن هناك تنسيقا كاملا بين القنصلية والبعثات المصرية وبين السلطات السعودية لتدارك أى موقف.