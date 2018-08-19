قطار المشاعر المقدسة يبدأ فى تصعيد الحجاج إلى عرفات.. صور

كتب هيثم سلامة

بدأ قطار المشاعر المقدسة، فى تصعيد الحجاج لمشعر عرفات لقضاء يوم التاسع من ذو الحجة، عبر محطات منى ١ومنى٢ و مزدلفة ٣.

كانت قد انطلقت أمس، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج 1439، والذى يعتبر من المشروعات العملاقة التى تنفذها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة يربط بين جنوب شرق مشعر عرفات وجنوب غرب مشعر منى فى منطقة الجمرات، مرورًا بمشعر المزدلفة بمسار يبلغ حوالى 20 كيلو متراً فى إنشاءات مرتفعة على أعمدة فى الجزر الوسطية للطرق.



الحجاج فى قطار المشاعر



الحجاج يركبون قطار المشاعر



الحجاج يتوافدون على قطار المشاعر