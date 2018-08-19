قرار جمهورى بتعيين طارق الجمال رئيسا لجامعة أسيوط

اسيوط - محمود عجمى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 392 لسنة 2018 بتعيين الدكتور طارق عبد الله الجمال الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب رئيسًا لجامعة أسيوط، وذلك لحين بلوغه السن القانونية للمعاش.

يأتى هذا القرار ليعد الدكتور طارق الجمال الرئيس الخامس عشر لجامعة أسيوط وذلك خلفًا للدكتور أحمد عبده جعيص، والتى انتهت فترة رئاسته للجامعة مع نهاية يوليو الماضى ببلوغه المعاش.

ويعمل رئيس جامعة أسيوط الجديد أستاذًا متخصصًا بجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام والذى بدأ حياته العملية عقب حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط، ثم الماجستير فى جراحة العظام عام 88 وأعقبه حصوله على الدكتوراه فى 1993، وتدرج خلال تلك السنوات فى السلم الأكاديمى حتى حصل على الأستاذية فى أغسطس 2003.

شغل الدكتور طارق الجمال العديد من الوظائف والمناصب الإدارية الهامة والتى تتضمن عمله كمدير لوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات أسيوط الجامعية من عام 2001 وحتى 2015،وأيضًا عمله وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث من اكتوبر 2010 ولمدة عامين، ثم تولى عمادة الكلية بالتعيين فى الفترة من يناير 2015 إلى مارس 2016 ثم تكليفًا بقيام عمل العميد حتى نوفمبر 2017، وانضم الدكتور الجمال إلى إدارة الجامعة من خلال منصبه كنائب لرئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث منذ مارس 2016، كما أصدر وزير التعليم قرارًا بتكليفه بالقيام بعمل رئيس الجامعة منذ 1 أغسطس 2018 .

يعد الدكتور الجمال واحدًا من أبرز الأساتذة المتخصصين فى مجاله على مستوى جامعة أسيوط والجامعات المصرية والعربية حيث أسس وحدة الجراحات الميكروسكوبية فى الجامعة التى تقدم خدمة جراحية بالغة التخصص والدقة فى هذا المجال لمختلف المحافظات المصرية إلى جانب استقبالها لحالات من بعض الدول العربية والأفريقية، إلى جانب قيامه خلال السنوات الماضية بالحرص على تدريب وإعداد فرق طبية متميزة من الأطباء وأطقم التمريض المتخصصين فى هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية ومن عدد من الدول العربية والأجنبية.

وقدم الدكتور طارق الجمال 4 كتب متخصصة وأكثر من 40 بحثًا علميًا منشورًا فى عدد من الدوريات والمجلات العلمية العالمية، إلى جانب إشرافه على 70 رسالة ماجستير ودكتوراه لباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربى.

والجدير بالذكر أن رئيس جامعة أسيوط الجديد حائز على العديد من الجوائز والتى يأتى فى مقدمتها جائزة الدولة التشجيعية عام 2003، وجائزة محمد فكرى مكاوى فى الجراحات الخاصة من أكاديمية البحث العلمى عام 1992، وجائزة الدكتور محمد رجائى الطحلاوى من جامعة أسيوط لأحسن بحث فى مجال جراحة الأورام عام 2002.