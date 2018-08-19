فيديو وصور.. مصرع شخص فى إسبانيا بسبب العواصف الشديدة والفيضانات

كتبت فاطمة شوقى

أسفرت العواصف الشديدة والفيضانات فى بعض الأماكن بإسبانيا من بينها جزر البليار وكتالونيا وكاديز ومايوركا عن مصرع حالة واحدة حتى الآن، والحاق العديد من الأضرار الكبيرة فى إسبانيا.

وأشارت إلى أن ارتفاع الفيضان الكبير الذى غمر الشوارع الإسبانية وصل إلى 100 لتر لكل متر مربع.

ووفقا لصحيفة "إيه بى سى"، فأن جزر البليار وكتالونيا وكاديز أعلنوا حالة التأهب بسبب تلك العواصف الشديدة ، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على جثة رجل لم يتم التعرف عليه حتى الآن فى منطقة مغطاة بالمياه فى اليكانتى.

وأشارت إلى أن الفيضانات الناتجة عن تلك العواصف الشديدة والأمطار تسببت فى تدمير أكثر من 20 هكتار من الصوبات الزراعية فى المنطقة، ولا تزال هناك 6 مناطق فى إسبانيا تحذر من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ قامت بإنقاذ عائلة بأكمالها فى مدينة ايبيزا أثناء انهيار سقف منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة.



فيضانات فى بعض المدن الإسبانية