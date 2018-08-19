فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة الشباب " أهلا بالعيد " لمحاربة الغلاء بالقرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مبادرة الشباب " أهلا بالعيد " لتسيير قوافل للسلع الغذائية والاستهلاكية لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار بالقرى حيث أنطلقت اليوم بقرى السرايا، الاتحاد، دقميرة بمركز كفرالشيخ، مكونة من 3 سيارات محملة بالمواد الغذائية واللحوم الطازجة.

وذلك لتوزيع طن لحوم وطن سكر كانت أسعار هذه المنتجات 88 جنيهًا للكيلو اللحوم الطازجة، 7.5 جنيه لكيلو السكر بتخفيضات تصل إلى 25%، بمشاركة شباب المحافظة .

قال محافظ كفرالشيخ انه يتم تنظيم قوافل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بقرى ونجوع المحافظة، أسبوعيًا لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن البسيط، وأنه يتم من خلال القوافل والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين، دون التقيد بالمسافات، وتعظيم الاستفادة من خفض الاسعار مع ضمان جودة المنتجات، وتوفير المعروض لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مكلفا الأجهزة الرقابية والتموينية والطب البيطري، بمتابعة جودة المعروض، وضبط الأسعار بالأسواق.