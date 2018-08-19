video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة الشباب " أهلا بالعيد " لمحاربة الغلاء بالقرى

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:35 م
فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة الشباب " أهلا بالعيد " لمحاربة الغلاء بالقرى المحافظ خلال اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
 
 
 
أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مبادرة الشباب " أهلا بالعيد " لتسيير قوافل للسلع الغذائية والاستهلاكية لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار بالقرى حيث أنطلقت اليوم بقرى السرايا، الاتحاد، دقميرة بمركز كفرالشيخ، مكونة من 3 سيارات محملة بالمواد الغذائية واللحوم الطازجة.
 
 
وذلك لتوزيع طن لحوم وطن سكر كانت أسعار هذه المنتجات 88 جنيهًا للكيلو اللحوم الطازجة، 7.5 جنيه لكيلو السكر بتخفيضات تصل إلى 25%، بمشاركة شباب المحافظة .
 
قال محافظ كفرالشيخ انه يتم تنظيم قوافل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بقرى ونجوع المحافظة، أسبوعيًا لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن البسيط، وأنه يتم من خلال القوافل والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين، دون التقيد بالمسافات، وتعظيم الاستفادة من خفض الاسعار مع ضمان جودة المنتجات، وتوفير المعروض لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مكلفا الأجهزة الرقابية والتموينية والطب البيطري، بمتابعة جودة المعروض، وضبط الأسعار بالأسواق.
 
محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة الشباب أهلا بالعيد لمحاربة الغلاء بالقرى
محافظ كفرالشيخ يطلق مبادرة الشباب أهلا بالعيد لمحاربة الغلاء بالقرى

المحافظ مع الشباب المشارك في المبادرة
توزيع اللحوم ب 85 جنيه للكيلو
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو..محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء المطبعة المركزية بتكلفة 8 ملايين جنيه

عيد الاضحى

محافظه كفر الشيخ

لحوم طازجه

سلع استهلاكيه

مبادره

منتجات




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة