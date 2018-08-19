فيديو وصور.. محافظ كفرالشيخ ورئيس هيئة الاوقاف المصرية يبحثان استغلال اراضى الهيئة بالمحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، تفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة كفرالشيخ، وهيئة الأوقاف المصرية باستغلال أراضى هيئة الأوقاف بالمحافظة، وتعظيم استثمارها، وذلك بحضور المهندس راضى أمين وكيل اول الوزارة _السكرتير العام، واللواء شكرى الجندى، العميد سيد احمد محمد سيد احمد، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والمهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمستشار اسامه الوردانى المستشار القانونى لهيئة الاوقاف المصرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف، لحصر جميع أراضى الهيئة ودراسة المشروعات المشتركة التى تقام عليها، مع تفعيل اجراءات بروتوكول هيئة الأوقاف مع محافظة كفرالشيخ، بهدف دفع عملية التنمية، تحقيقا للصالح العام وتنفيذا لصحيح القانون.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة كفرالشيخ وهيئة الأوقاف جاء لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية جديدة على أرض الأوقاف بمدينة كفرالشيخ، وغيرها من المشروعات بشمال المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على حظر بيع أراضى أملاك الدولة الخاصة بالهيئة إلا بعد الرجوع إلى المحافظة، لحماية حق الدولة، مشيرا الى انه تم إنهاء العديد من النزاعات على قطع الأراضى الخاصة بالهيئة فى المحافظة التى استمرت عشرات السنوات .

ومن جانبه قال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن البروتوكول يأتى فى ضوء استغلال أصول الدولة واستثمار أراضى هيئة الأوقاف على الوجه الامثل بما يعظم العائد الاقتصادى للطرفين ويدعم الاقتصاد القومي.