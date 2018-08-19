فيديو وصور.. الرياح تهز كسوة الكعبة قبل ساعات من استبدالها فجر يوم عرفة

كتب: محمد الأحمدى

سجلت الرياح حضورها اليوم تزامنا مع بدء فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد، حيث هزت الرياح التى شهدتها مكة اليوم ثوب الكعبة.

وكان قد شرع الفريق المعنى بوضع ثوب الكعبة المشرفة الجديد بفك أركان الكسوة من المذهبات ظهر اليوم الثامن من شهر ذى الحجة، حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم بالثوب الجديد.



رياح الكعبة

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصورى أن هذا الإجراء متبع سنوياً, ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر غد التاسع من شهر ذى الحجة يوم الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى .

وقال إن المذهبات يجرى فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع , والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية ، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة فى الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة وعدد 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية.

وشهدت أجواء مكة المكرمة والمشاعر اليوم رياحا سطحية ينتظر أن تتواصل خلال الساعات القادمة وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد فى عدة تنبيهات متوالية اليوم



جانب من رياح الكعبة