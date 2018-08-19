video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو..محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء المطبعة المركزية بتكلفة 8 ملايين جنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:17 م
فيديو..محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء المطبعة المركزية بتكلفة 8 ملايين جنيه محافظ كفرالشيخ يتابع انشاء المطبعة المركزية بتكلفة 8 ملايين جنيه
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنشاء المطبعة المركزية، والتى يتم تصميمها لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك بمركز الصيانة والإنتاج، بمدينة كفر الشيخ، بحضور ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، ومحمود الإمام، رئيس وحدة الصيانة والإنتاج، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تطوير المطبعة القديمة لإحلالها بمطبعة جديدة، تعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، تشمل ماكينات طباعة ألوان وماكينات للتجليد والتغليف وتزويدها بكافة الأمكانيات الرقمية، لمضاعفة وجودة الإنتاج، وذلك لتوفير جميع مستلزمات الديوان العام والوحدات المحلية، والقطاعات والهيئات الحكومية، من كتب ومجلات واستمارات وسجلات والمطبوعات الأخرى، بالنظام الرقمى وفصل الألوان والعلامة المائية والفسفورية، طبقاً لأعلى المعايير الفنية، بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وذلك بالتعاون مع الأمن القومى، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80% من أعمال الإنشاءات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية تأتى ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى، مشددًا بتكثيف الرقابة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج، قائلاً: نتصدى للفساد والمفسدين بكل قوة ومال الشعب خط أحمر.

وقال اللوء ممدوح السعيد مدير عام المشروعات، إن مركز الصيانة والإنتاج يتضمن "مستودع الغاز، ورشة نجارة، مطبعة ، منفذ مبارك ، منفذ ميت علوان ، توريدات ، مشروع معدات"

وأضاف بأن وحدة الصيانة تقوم بإنجاز جميع أوامر التوريد الموجهة لها من الديوان العام، وجهات الولاية من أوراق وأدوات مكتبية وأثاث وأجهزة أخرى.

وفى نهاية جولته تابع محافظ كفرالشيخ، إنشاء محلات حديقة الخالدين والبالغ عددها 10 محلات تجارية، فضلاً عن رفع الاشغالات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة منطقة حديقة الخالدين بمدينة كفرالشيخ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ كفرالشيخ ووزير الشباب والرياضة يتفقدان مركز شباب الرياض

محافظ كفرالشيخ

مطبعة

محال تجاريه

حديقه الخالدين

رفع اشغالات

وحده الصيانه

محافظ كفر الشيخ




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة