فيديو..محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء المطبعة المركزية بتكلفة 8 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنشاء المطبعة المركزية، والتى يتم تصميمها لتعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك بمركز الصيانة والإنتاج، بمدينة كفر الشيخ، بحضور ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، ومحمود الإمام، رئيس وحدة الصيانة والإنتاج، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تطوير المطبعة القديمة لإحلالها بمطبعة جديدة، تعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، تشمل ماكينات طباعة ألوان وماكينات للتجليد والتغليف وتزويدها بكافة الأمكانيات الرقمية، لمضاعفة وجودة الإنتاج، وذلك لتوفير جميع مستلزمات الديوان العام والوحدات المحلية، والقطاعات والهيئات الحكومية، من كتب ومجلات واستمارات وسجلات والمطبوعات الأخرى، بالنظام الرقمى وفصل الألوان والعلامة المائية والفسفورية، طبقاً لأعلى المعايير الفنية، بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، وذلك بالتعاون مع الأمن القومى، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80% من أعمال الإنشاءات.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية تأتى ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطنى، مشددًا بتكثيف الرقابة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج، قائلاً: نتصدى للفساد والمفسدين بكل قوة ومال الشعب خط أحمر.

وقال اللوء ممدوح السعيد مدير عام المشروعات، إن مركز الصيانة والإنتاج يتضمن "مستودع الغاز، ورشة نجارة، مطبعة ، منفذ مبارك ، منفذ ميت علوان ، توريدات ، مشروع معدات"

وأضاف بأن وحدة الصيانة تقوم بإنجاز جميع أوامر التوريد الموجهة لها من الديوان العام، وجهات الولاية من أوراق وأدوات مكتبية وأثاث وأجهزة أخرى.

وفى نهاية جولته تابع محافظ كفرالشيخ، إنشاء محلات حديقة الخالدين والبالغ عددها 10 محلات تجارية، فضلاً عن رفع الاشغالات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة منطقة حديقة الخالدين بمدينة كفرالشيخ.