فيديو.. قائمة أسعار الأضاحي واللحوم قبل العيد الكبير

أعلنت وزارة التموين ووزارة الزراعة أسعار أنواع اللحوم والأضاحي المختلفة في موسم عيد الأضحى، ومراقبة الأسواق بشكل محكم للتأكد من عدم استغلال المواطنين.

ويرصد الفيديو التالي أسعار تلك الأنواع سواء كانت مذبوحة أو حية، وفق ما تم إعلانه.