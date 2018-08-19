الرئيسية تقارير مصرية فيديو.. قائمة أسعار الأضاحي واللحوم قبل العيد الكبير الأحد، 19 أغسطس 2018 02:06 م لحوم أرشيفية إضافة تعليق أعلنت وزارة التموين ووزارة الزراعة أسعار أنواع اللحوم والأضاحي المختلفة في موسم عيد الأضحى، ومراقبة الأسواق بشكل محكم للتأكد من عدم استغلال المواطنين. ويرصد الفيديو التالي أسعار تلك الأنواع سواء كانت مذبوحة أو حية، وفق ما تم إعلانه. إضافة تعليق تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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