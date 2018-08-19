فى 17 معلومة.. أبرز المزارات الأثرية والترفيهية لقضاء إجازة العيد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت محافظة الأقصر من خطتها لتأمين المواطنين بمختلف الجهات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر عدة قرارت من محمد بدر محافظ الأقصر لكافة وكلاء الوزارات المعنية ورؤسا المدن، بضرورة إلغاء الإجازات والقيام بحملات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتجميل والتنظيف بمختلف شوارع مصر، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بمختلف أنحاء مصر للوصول لأعلى درجات التجميل أمام المواطنين المحتفلين بالعيد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات كخدمة للقراء أبرز المزارات الأثرية والسياحية والترفيهية بالمحافظة والتى يتوافد عليها الأهالى لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك:

1- معابد الأقصر والكرنك بالبر الشرقى

2- معبد الملك مونتو بمدينة الطود

3- معبد حتشبسوت بالبر الغربى

4- مدينة هابو الفرعونية بالبر الغربى

5- تمثالى ممنون ومعبد الرمسيوم بالغرب

6- كورنيش النيل القديم والجديد بوسط المدينة

7- جولات عربات الحنطور بشوارع المدينة وكورنيش النيل

8- رحلات المراكب النيلية والشراعية بنهر النيل

9- جزيرة الموز بالبر الغربى بمدينة القرنة

10- متحفى التحنيط والأقصر فى البر الشرقى

11- ميدان وساحة الإمام أبو الحجاج الأقصرى

12- سينما مول أمام محطة الأقصر

13- رحلات البالون الطائر فى البر الغربى

14- مقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى

15- ركوب الخيول والحمير فى البر الغربى

16- جولة الهدايا بالسوق السياحى التاريخى

17- الحديقة الدولية والقناطر الخيرية بمدينة إسنا جنوبى المحافظة