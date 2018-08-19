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فنزويلا تطلب من البرازيل حماية مواطنيها بعد هجوم على مخيم اللاجئين

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:53 ص
فنزويلا تطلب من البرازيل حماية مواطنيها بعد هجوم على مخيم اللاجئين نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس (أ ف ب)
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طلبت حكومة فنزويلا من البرازيل، حماية مواطنيها بعد صدامات أدت السبت إلى تدمير ملاجئ مهاجرين فنزويليين فى مخيمين عشوائيين فى مدينة بشمال البرازيل.

وعلى إثر الأحداث التى أعقبت تعرض تاجر برازيلى فى مدينة باكارايما الحدودية مع فنزويلا لعملية سطو نسبت إلى لاجئ فنزويلي، اتصلت وزارة الخارجية الفنزويلية بوزارة الخارجية البرازيلية، وفق ما جاء فى بيان صادر عن كراكاس.

وأوضح البيان أن فنزويلا طلبت خلال المكالمة من السلطات البرازيلية إعطاء "ضمانات بشأن المواطنين الفنزويليين واتخاذ كل التدابير لحماية العائلات وأملاكها وضمان أمنها".

وأبدت الوزارة "قلقها بشأن المعلومات التى تؤكد وقوع هجمات على مهاجرين فنزويليين وعمليات طرد جماعية" محذرة بأن هذه الوقائع تشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وبدأت أعمال العنف صباح الثلاثاء بعد إصابة تاجر بجروح فى عملية سطو اتهم أقاربه مهاجرين فنزويليين بالوقوف خلفها.

وعلى الإثر سادت حالة من الغضب المدينة البالغ عدد سكانها 12 ألفا، يضاف اليهم حوالى ألف مهاجر فنزويلى ازداد عددهم فى ولاية رورايما التى تقع فيها باكارايما منذ بدء الأزمة السياسية الاقتصادية الخطيرة فى بلدهم.

 


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